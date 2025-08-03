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بعد موجة تفشٍ.. الصين تواجه "الشيكونجونيا" بإجراءات صارمة

04:14 م الأحد 03 أغسطس 2025

الصين تواجه ''الشيكونجونيا'' بإجراءات صارمة

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وكالات

أعلن التلفزيون المركزي الصيني، تسجيل ما يزيد عن 2800 إصابة جديدة بحمى "الشيكونجونيا" خلال أسبوع واحد فقط بمقاطعة جوانجدونج جنوبي الصين.

وقبل نحو أسبوع، بلغ عدد الإصابات أكثر من 3100 إصابة خلال يوليو، لتكون أكبر موجة تفشٍ للمرض الذي ينفله البعوض في الصين منذ ظهوره لأول مرة قبل قرابة 20 عاما.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية، أن مدينة فوشان بمقاطعة جوانجدونج، شمال هونج كونج، أبلغت عن أول إصابة مستوردة من الخارج بفيروس شيكونجونيا في وقت أوائل يوليو الماضي.

وطبقت مقاطعة جوانجدونج، تدابير صارمة لمكافحة البعوض بما في ذلك مطالبة السكان بالتخلص من المياه الراكدة والتأكد من بقاء قنوات تصريف المياه غير مسدودة.

وكان فيروس "شيكونجونيا"، رُصد لأول مرة عام 1952 في تنزانيا، إذ ينتقل مباشرة من البعوض المصاب إلى البشر، وفقا لمنظمة الصحة العالمية. ويسبب حمى وآلاما في المفاصل كما قد تشمل أعراضه الصداع وآلام العضلات والقئ والإرهاق.

ويعد تفشي "الشيكونجونيا" في الصين، أحدث مؤشر على اتساع رقعة انتشار الأمراض الاستوائية مثل حمى الضنك والملاريا، حيث يتيح تغير المناخ للبعوض العيش في مناطق جديدة باتت أكثر دفئا ورطوبة.

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الصين الشيكونجونيا
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