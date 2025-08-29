الرئيس الإيراني: لا أملك سلطة الإفراج عن المعتقلين السياسيين

وكالات

قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إنه لا يستطيع أن يطلب من السلطة القضائية الإفراج عن المعتقلين السياسيين، مؤكدًا أنه شخصيًا يتمنى إطلاق سراح السجناء، لكن القرار ليس بيده.

ومن جانبها، قالت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن إيران نفذت أحكام الإعدام بحق ما لا يقل عن 841 شخصًا منذ بداية العام الجاري، داعية طهران إلى وقف تطبيق عقوبة الإعدام.

وأوضحت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، رافينا شامداساني، في بيان لها: "في يوليو وحده، نفذت السلطات الإيرانية حكم الإعدام بحق 110 أشخاص"، مضيفة أن هذا الرقم "يمثل أكثر من ضعف عدد الإعدامات في الشهر نفسه من العام الماضي".

وأشارت شامداساني إلى أن الزيادة تأتي بعد "ارتفاع كبير في عمليات الإعدام خلال النصف الأول من عام 2025"، لافتة إلى أنه في عام 2024 وحده، نُفذ حكم الإعدام بحق ما لا يقل عن 975 شخصًا.

وأكدت أن "العدد المرتفع للإعدامات" يعكس "نمطًا ممنهجًا لاستخدام عقوبة الإعدام كأداة ترهيب من قبل الدولة، مع استهداف غير متناسب للأقليات العرقية والمهاجرين".

ودعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إيران إلى تعليق عقوبة الإعدام، باعتبار ذلك "خطوة أولى نحو إلغائها".

وتأتي هذه التطورات في ظل تشديد السلطات الإيرانية حملات القمع ضد المعارضة بعد الهجمات الإسرائيلية في يونيو الماضي، حيث أفادت وسائل إعلام محلية بتنفيذ عدة إعدامات مرتبطة باتهامات بالتجسس لصالح إسرائيل.