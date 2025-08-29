إعلان

الرئيس الإيراني: واشنطن وتل أبيب تسعيان لإسقاط النظام

10:37 م الجمعة 29 أغسطس 2025

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

وكالات

قال الرئيس الإيراني، مسعود بيزشكيان، إن الولايات المتحدة وحكومة الاحتلال الإسرائيلي تسعيان لإسقاط النظام في طهران والعمل على تقسيم البلاد، مشددًا على أن إيران لم ولن تسعى للحرب.

وأضاف بيزشكيان، خلال تصريحات إعلامية الخميس، أن "الأعداء هم من قصفوا الحدود الإيرانية في الحرب الأخيرة لفتح الطريق أمام عملائهم لدخول إيران"، مؤكدًا أن "من يدّعون الدفاع عن حقوق الإنسان يقتلون النساء والأطفال في غزة وسوريا ولبنان".

وفي سياق آخر، علّق الرئيس الإيراني على قرار فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا تفعيل الآلية التي تتيح إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران، قائلاً إن "آلية إعادة العقوبات مهمة، ولا يمكن الادعاء أن العقوبات غير مؤثرة على إيران".

مسعود بزشكيان إيران تل أبيب الاحتلال الإسرائيلي
