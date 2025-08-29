إعلان

بريطانيا تدعو لحل دبلوماسي لإنهاء حرب غزة

01:21 م الجمعة 29 أغسطس 2025

بريطانيا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال المتحدث باسم الحكومة البريطانية، إن قرار الحكومة الإسرائيلية تصعيد عمليتها العسكرية في غزة "خاطئ".

وأكد المتحدث، أنه يجب التوصل إلى حل دبلوماسي لإنهاء الحرب في غزة، داعيًا لوقف فوري لإطلاق النار والإفراج عن الأسرى وزيادة المساعدات للقطاع الفلسطيني.

وأعلن المتحدث باسم الحكومة البريطانية، أن بلاده لن تدعو أي وفد حكومي إسرائيلي إلى حضور المعرض العسكري في لندن.

وفي وقتٍ سابق، قررت الحكومة البريطانية منع مشاركة مسؤولين إسرائيليين في معرض للأسلحة والمعدات العسكرية مقرر في العاصمة لندن الشهر المقبل.

ومن جانبها، انتقدت وزارة الدفاع الإسرائيلية قرار الحكومة البريطانية، قائلة إن "تقييد بريطانيا مشاركتنا في المعرض مسيء ومخز واستهدف ممثلي إسرائيل عمدًا"، وفق تعبيرها.

وأضافت وزارة الدفاع الإسرائيلية، أنها قررت عدم المشاركة في معرض لندن للسلاح وعدم إقامة جناح وطني لها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بريطانيا المعرض العسكري في لندن معرض للأسلحة والمعدات العسكرية معرض DSEI UK 2025 وزارة الدفاع الإسرائيلية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

- مصرع 3 عناصر خطرة في مداهمة أمنية بالشرقية
- البترول: إضافة بئرين جديدين علي خريطة إنتاج الغاز بغرب الدلتا العميقة
لغز الأبواب.. اختفاء باب المقبرة وسر الأحرف الثلاثة