بريطانيا تدعو لحل دبلوماسي لإنهاء حرب غزة

وكالات

قال المتحدث باسم الحكومة البريطانية، إن قرار الحكومة الإسرائيلية تصعيد عمليتها العسكرية في غزة "خاطئ".

وأكد المتحدث، أنه يجب التوصل إلى حل دبلوماسي لإنهاء الحرب في غزة، داعيًا لوقف فوري لإطلاق النار والإفراج عن الأسرى وزيادة المساعدات للقطاع الفلسطيني.

وأعلن المتحدث باسم الحكومة البريطانية، أن بلاده لن تدعو أي وفد حكومي إسرائيلي إلى حضور المعرض العسكري في لندن.

وفي وقتٍ سابق، قررت الحكومة البريطانية منع مشاركة مسؤولين إسرائيليين في معرض للأسلحة والمعدات العسكرية مقرر في العاصمة لندن الشهر المقبل.

ومن جانبها، انتقدت وزارة الدفاع الإسرائيلية قرار الحكومة البريطانية، قائلة إن "تقييد بريطانيا مشاركتنا في المعرض مسيء ومخز واستهدف ممثلي إسرائيل عمدًا"، وفق تعبيرها.

وأضافت وزارة الدفاع الإسرائيلية، أنها قررت عدم المشاركة في معرض لندن للسلاح وعدم إقامة جناح وطني لها.