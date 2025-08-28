رئيس وزراء بريطانيا يدين الهجوم الروسي على كييف

لندن- (د ب أ)

أدان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الهجمات الروسية التي " الطائشة" على أوكرانيا خلال الليل، مما أسفر عن مقتل أكثر من 12 شخصا، والأضرار بمبنى المركز الثقافي البريطاني في كييف.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن ستارمر القول إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين " يخرب " آمال السلام، في الوقت الذي تبذل فيه الجهود بقيادة أمريكا للتفاوض بشأن إنهاء الصراع لاكتساب الزخم.

وكانت روسيا شنت هجوما واسعا بالطائرات المسيرة والصواريخ على كييف، بما في ذلك هجوم على وسط المدينة.

وكتب ستارمر عبر منصة " اكس " قلوبنا مع المتضررين من الهجمات الروسية الطائشة على كييف، والتي ألحقت الضرر بمبنى المجلس الثقافي البريطاني".

وأضاف" بوتين يقتل الأطفال والمدنيين، ويخرب آمال السلام. يجب أن تتوقف إراقة الدماء".

وقال المجلس الثقافي البريطاني إن مكتبنا في كييف "تضرر بشدة".

وأضاف" في أعقاب هجوم الليلة الماضية، تضرر مكتبنا في كييف بشدة، وسوف يبقى مغلقا أمام العامة لحين إشعار آخر".