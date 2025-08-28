إعلان

روسيا تعلن إغراق سفينة أوكرانية باستخدام مسيرة بحرية في دلتا الدانوب

04:16 م الخميس 28 أغسطس 2025

موسكو- (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن الجيش الروسي أغرق سفينة الاستطلاع الأوكرانية "سيمفيروبول" باستخدام مسيرة بحرية في دلتا نهر الدانوب.

ولم يتسن التحقق من صحة هذه المعلومات بشكل مستقل. وفي حال ثبوت صحتها، فستكون هذه المرة الأولى التي تستخدم فيها روسيا مسيرة بحرية.

وفي حين استهدفت هجمات جوية روسية عنيفة عدة مناطق أوكرانية خلال الليل، لم ترد أي تقارير عن وقوع انفجارات أو حرائق في منطقة أوديسا بالقرب من دلتا نهر الدانوب.

ووفقا للمعلومات المتاحة المعلنة، فإن سيمفيروبول هي سفينة استطلاع متوسطة الحجم ما زالت في مرحلة الاختبارات.

وتعرضت البحرية الأوكرانية لدمار واسع بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في عام 2014 وبدء غزوها الشامل في فبراير 2022.

