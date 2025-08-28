إعلان

باكستان.. حكومة إقليم البنجاب تعلن مقتل 12 بسبب الفيضانات

12:37 م الخميس 28 أغسطس 2025

باكستان

إسلام آباد- (د ب أ)

قالت مريم أورنجزيب، الوزيرة البارزة في حكومة أقليم البنجاب بوسط باكستان، اليوم الخميس، إن هناك 12 شخصا على الأقل لقوا حتفهم بسبب الفيضانات الحالية التي يشهدها الإقليم.

وفي حديثها لوسائل الإعلام في لاهور، قالت أورنجزيب إنه لم يتم تسجيل أي حالات وفاة بسبب إهمال حكومة البنجاب أو جهات الإنقاذ، مشيرة إلى أن عمليات الإنقاذ - وخاصة تلك التي تتم باستخدام القوارب – تتم بفعالية، بحسب ما نقلته قناة "جيو" الإخبارية الباكستانية.

وأضافت أن جهود الرصد مستمرة، وأنه قد تم إنقاذ ما بين ستة وسبعة أشخاص من تحت الأنقاض.

وأضافت أن "الطعام يتم توفيره في مخيمات الإغاثة، وأنه قد تم نقل ما يقرب من 200 ألف من رؤوس الماشية إلى أماكن آمنة مع أصحابها.

وندعو المواطنين إلى تجنب المناطق المتضررة من الفيضانات وعدم الاقتراب من مجاري المياه لالتقاط الصور".

