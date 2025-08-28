رام الله /بيروت- (د ب أ)

أفاد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة بأن الجهات الفلسطينية المختصة في لبنان سلمت الدفعة الثانية من سلاح منظمة التحرير الفلسطينية الموجود في المخيمات الفلسطينية في لبنان، وهي مخيمات الرشيدية والبص والبرج الشمالي للجيش اللبناني كعهدة (وديعة)، اليوم الخميس، على أن تستكمل عمليات التسليم لباقي المخيمات تباعا.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن أبو ردينة قوله إن ذلك جاء بناء على البيان الرئاسي الصادر عن رئيس دولة فلسطين محمود عباس، والرئيس اللبناني جوزاف عون في 21 مايو الماضي.

وأوضح أن الجانبين اتفقا على تشكيل لجنة مشتركة لبنانية فلسطينية لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، والعمل على تحسين الظروف المعيشية والإنسانية للاجئين، مع احترام السيادة اللبنانية والالتزام بالقوانين اللبنانية.

وأشار إلى أن الجانبين أكدا التزامهما بتوفير الحقوق الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، بما يضمن لهم حياة كريمة دون المساس بحقهم في العودة، أو التأثير في هويتهم الوطنية.

وأكد أن الجانبين شددا على التزامهما بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، وإنهاء أي مظاهر مخالفة لذلك، وأهمية احترام سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه.

وكان الجيش اللبناني بدأ بتسلم الدفعة الأولى من السلاح الفلسطيني في ثلاثة مخيمات هي الرشيدية والبص والبرج الشمالي في مدينة صور في جنوب البلاد.

ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم ، خرجت سبع شاحنات محمّلة بالأسلحة الخفيفة وقذائف الـ B7، ودخلت إلى ثكنة فوج التدخل الثاني في الشواكير.

يأتي ذلك في إطار خطة سحب سلاح المخيمات في لبنان حيث انطلقت قبل أيام عملية تسليم السلاح الفلسطيني من مخيم برج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت.