نواب لبنانيون وشخصيات سياسية يتقدّمون بشكوى جزائية ضد نعيم قاسم

وكالات

تقدّم عدد من النواب اللبنانيين وشخصيات حزبية وسياسية أمام النيابة العامة التمييزية في بيروت بشكوى جزائية ضد الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم. وشارك في الخطوة كل من النواب أشرف ريفي والياس الخوري وجورج عقيص وكميل شمعون، إضافة إلى النائب السابق ادي أبي اللمع ورئيس حزب حركة التغيير المحامي إيلي محفوض.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية لدى قلم النيابة العامة، قال النائب أشرف ريفي إن "الدور الإيراني في المنطقة انتهى"، مضيفاً: "واجهنا الكلام غير المسؤول وغير الوطني لقاسم بخطة دستورية للتأكيد أن الدولة هي التي تجمعنا، بينما الدويلة فرقتنا".

من جهته، أوضح النائب جورج عقيص أن تصريحات قاسم تضمنت "تهديداً بالحرب والفتنة والانقلاب على قرارات السلطة الدستورية"، مؤكداً أن اللجوء إلى القضاء هو السبيل لحماية القرارات الحكومية، ومشدداً على ثقته الكبيرة بالمؤسسة القضائية لتكون حامية للحريات والسلم الأهلي.

أما إيلي محفوض، فلفت إلى أن الخطوة "ليست إخباراً بل شكوى مباشرة اتخذنا فيها صفة الادعاء الشخصي ضد نعيم قاسم".

ويأتي هذا التطور بعدما أثار قاسم جدلاً واسعاً في الساحة السياسية اللبنانية إثر تحذيره من "فتنة تؤدي إلى حرب أهلية واسعة" في حال جرى نزع سلاح الحزب.