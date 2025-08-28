مستشار بايدن للأمن القومي يدعو لحظر تصدير الأسلحة الأمريكية لإسرائيل

وكالات

دعا مستشار الأمن القومي في إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، جيك سوليفان، الديمقراطيين للتصويت ضد تصدير الأسلحة لإسرائيل.

وأكد سوليفان، أن دعم حظر الأسلحة على إسرائيل موقف منطقي تماما، موضحا أن مستقبل العلاقات مع الولايات المتحدة يعتمد على التغيير السياسي في إسرائيل وطابعها الديمقراطي.

وحذّر سوليفان، من أنه إذا بقيت حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليمينية المتطرفة وواصلت سياستها "فلن تكون إسرائيل كما عرفناها"، مؤكدا أن استمرار سياسة الحكومة الإسرائيلية اليمينية سيؤثر غالبا على العلاقة مع الولايات المتحدة.

وأوضح سوليفان، أن منع أسلحة عن إسرائيل إبان قصف حزب الله في لبنان، والحوثيين في اليمن، والعراق وسوريا وإيران كان صعبا لكن الوضع الآن مختلف.