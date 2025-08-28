إعلان

مستشار بايدن للأمن القومي يدعو لحظر تصدير الأسلحة الأمريكية لإسرائيل

11:10 ص الخميس 28 أغسطس 2025

جيك سوليفان

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

دعا مستشار الأمن القومي في إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، جيك سوليفان، الديمقراطيين للتصويت ضد تصدير الأسلحة لإسرائيل.

وأكد سوليفان، أن دعم حظر الأسلحة على إسرائيل موقف منطقي تماما، موضحا أن مستقبل العلاقات مع الولايات المتحدة يعتمد على التغيير السياسي في إسرائيل وطابعها الديمقراطي.

وحذّر سوليفان، من أنه إذا بقيت حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليمينية المتطرفة وواصلت سياستها "فلن تكون إسرائيل كما عرفناها"، مؤكدا أن استمرار سياسة الحكومة الإسرائيلية اليمينية سيؤثر غالبا على العلاقة مع الولايات المتحدة.

وأوضح سوليفان، أن منع أسلحة عن إسرائيل إبان قصف حزب الله في لبنان، والحوثيين في اليمن، والعراق وسوريا وإيران كان صعبا لكن الوضع الآن مختلف.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جو بايدن مستشار بايدن للأمن القومي حظر تصدير الأسلحة لإسرائيل الأسلحة الأمريكية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بعد الجدل وتحويله للتحقيق.. طبيب تكميم معدة "طفلة" يحذف الفيديو
لغز الأبواب.. اختفاء باب المقبرة وسر الأحرف الثلاثة