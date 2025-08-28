مقتل 8 جنود سوريين وإصابة آخرين في غارات جوية إسرائيلية جنوب دمشق

دمشق- (د ب أ)

أفاد مسؤولون ومرصد لمراقبة الحرب الأربعاء بأن غارات جوية إسرائيلية بطائرات بدون طيار على ضاحية بجنوب العاصمة السورية دمشق أسفرت عن مقتل ثمانية جنود وإصابة آخرين.

وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان إن غارات جوية بطائرات بدون طيار شنت يوم الثلاثاء على منطقة الكسوة، ووصفت الهجوم بأنه "انتهاك خطير للقانون الدول وخرق واضح لسيادة (سوريا) وسلامة أراضيها".

وأضاف البيان أن هذا يأتي في سياق "السياسات العدوانية المتكررة التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي بهدف تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة".

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي على الغارات، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس (أ ب).

وفي وقت متأخر من مساء الأربعاء، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بوقوع مزيد من الغارات الإسرائيلية وعملية إنزال لقوات كوماندوز في المنطقة "لم تُعرف تفاصيلها".

وأفادت وكالة سانا بأن الغارات الأولى التي شنت يوم الثلاثاء استهدفت جنوداً اكتشفوا أثناء قيامهم بدورية "أجهزة مراقبة وتنصت". وأضافت الوكالة أن الغارات المستمرة منعت قوات أخرى من الوصول إلى المنطقة حتى مساء اليوم التالي. وتمكن جنود آخرون من انتشال جثث القتلى الذين قتلوا في اليوم السابق و"تدمير بعض أنظمة (المراقبة) باستهدافها بالأسلحة المناسبة"، حسبما ذكرت الوكالة.