قافلة المساعدات المتجهة لقطاع غزة تحمل 310 أطنان من مستلزمات الإيواء

08:59 ص الخميس 28 أغسطس 2025

قافلة مساعدات- أرشيفية

وكالات

تحمل قافلة المساعدات الإماراتية المتجهة إلى قطاع غزة، اليوم الخميس، على متنها 310 أطنان من مستلزمات الإيواء، بحسب ما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وبدأت في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، تحرك 20 شاحنة مساعدات إماراتية إلى معبر كرم أبو سالم تمهيدا لدخولها إلى قطاع غزة.

وازداد عدد الشاحنات الذي يدخل القطاع يوميا بشكل ملحوظ، بسبب الاتصالات المكثفة والضغوط التي تقوم بها عدة دول وعلى رأسها مصر، إذ دخلت شاحنات محملة بالوقود، لتصل إلى المنظمات الأممية والهلال الأحمر الفلسطيني.

وتقول المؤسسات الأممية، إن قطاع غزة يحتاج إلى دخول 600 شاحنة مساعدات يوميا حتى تلبي احتياجات المواطنين.

