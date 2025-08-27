إعلان

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: مفتشونا وصلوا إلى موقع نووي إيراني

08:27 م الأربعاء 27 أغسطس 2025

رافاييل جروسي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قالت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل جروسي، الأربعاء، إن مفتشي الوكالة وصلوا إلى أحد المواقع النووية الإيرانية.

وأشار جروسي، إلى أنه بحث في واشنطن مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عمل الوكالة في إيران وأوكرانيا.

من جانبه، أعرب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، عن أمله في أن تتعاون إيران مجددا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأفادت مصادر دبلوماسية لوكالة "رويترز"، بأنه من المرجح أن تعيد بريطانيا وفرنسا وألمانيا غدا الخميس، فرض عقوبات الأمم المتحدة على دولة إيران بسبب ملفها النووي.

وقالت المصادر، الأربعاء، إن الترويكا الأوروبية قد تؤجل خطوات ملموسة في حال تقديم طهران خلال شهر التزامات بشأن برنامجها النووي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

رافاييل جروسي رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية موقع نووي إيراني المواقع النووية الإيرانية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان