الوكالة الدولية للطاقة الذرية: مفتشونا وصلوا إلى موقع نووي إيراني

وكالات

قالت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل جروسي، الأربعاء، إن مفتشي الوكالة وصلوا إلى أحد المواقع النووية الإيرانية.

وأشار جروسي، إلى أنه بحث في واشنطن مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عمل الوكالة في إيران وأوكرانيا.

من جانبه، أعرب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، عن أمله في أن تتعاون إيران مجددا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأفادت مصادر دبلوماسية لوكالة "رويترز"، بأنه من المرجح أن تعيد بريطانيا وفرنسا وألمانيا غدا الخميس، فرض عقوبات الأمم المتحدة على دولة إيران بسبب ملفها النووي.

وقالت المصادر، الأربعاء، إن الترويكا الأوروبية قد تؤجل خطوات ملموسة في حال تقديم طهران خلال شهر التزامات بشأن برنامجها النووي.