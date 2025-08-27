إعلان

السودان: انهيار 154 منزلا وتشريد أكثر من 1000 شخص بسبب الفيضانات

07:23 م الأربعاء 27 أغسطس 2025

فيضانات في السودان - أرشيفية

وكالات

أعلنت شبكة أطباء السودان، انهيار 154 منزلا وتشريد أكثر من 1000 شخص، جراء السيول والأمطار الغزيرة التي ضربت مناطق متفرقة في ولاية نهر النيل شمالي البلاد.

وقالت شبكة أطباء السودان في بيان، اليوم الأربعاء، إن الفرق الميدانية للشبكة رصدت ووثقت في كل من مدن شندي والدامر وعطبرة تضرر العقارات وتشرد المواطنين الذين أصبحوا في حاجة ماسة إلى المأوى والغذاء والخدمات الصحية العاجلة.

وأكدت تضامنها الكامل مع المتضررين، داعية السلطات المحلية والمنظمات الإنسانية للإسراع في تقديم المساعدات العاجلة وتوفير الاحتياجات الأساسية للمتأثرين.

وبحسب وكالة الأنباء السودانية سونا، لقي 7 أشخاص مصرعهم بينهم امرأتان وطفل، إثر الأمطار الغزيرة والسيول، التي أدت إلى انهيار منازل في منطقة حجر العسل الشيخاب ومدينة الدامر.

الفيضانات في السودان السودان شبكة أطباء السودان نهر النيل
