أمريكا: مقتل منفذ الهجوم على مدرسة كاثوليكية في مينيابوليس

وكالات

أعلنت وكالة "رويترز"، مقتل منفذ حادث إطلاق النار داخل مدرسة بمينيابوليس في ولاية مينيسوتا الأمريكية، الذي أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 20 آخرين وفقًا لوزارة العدل الأمريكية.

وفي سياق متصل، أكدت مصادر لشبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، وفاة منفذ الهجوم بعد أن أطلق النار على نفسه.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال منشور له على حسابه الرسمي" تروث سوشيال " "لقد تلقيتُ إحاطةً كاملةً بشأن حادثة إطلاق النار المأساوية في مينيابوليس، مينيسوتا، واستجاب مكتب التحقيقات الفيدرالي بسرعة، وهم موجودون في موقع الحادث".

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى متابعة البيت الأبيض للحادث، قال: "سيواصل البيت الأبيض متابعة هذا الوضع المروع، أرجو منكم الانضمام إليّ في الدعاء لجميع المتضررين".

ومن جانبها، أكدت السلطات الأمريكية، أنه لا يوجد تهديد نشط للمجتمع في الوقت الحالي وأنه تم احتواء مطلق النار".