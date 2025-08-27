الجيش الإسرائيلي يفرض حظر تجول في البلدة القديمة بالضفة
05:16 م الأربعاء 27 أغسطس 2025
وكالات
فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي حظر تجوال في البلدة القديمة بنابلس في الضفة الغربية، كما تقوم بتنفيذ مداهمات لمنازل ومحلات تجارية.
وفي وقت سابق من اليوم، فرض جيش الاحتلال الإسرائيلي، حظر تجول في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس.
وذكرت تقارير إعالمية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت المحال التجارية عنوة، وأجبرت الفلسطينيين بالمنطقة على البقاء في منازلهم، وسط انتشار مكثف للجنود والآليات العسكرية.
