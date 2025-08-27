الجيش الإسرائيلي يفرض حظر تجول في البلدة القديمة بالضفة

وكالات

فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي حظر تجوال في البلدة القديمة بنابلس في الضفة الغربية، كما تقوم بتنفيذ مداهمات لمنازل ومحلات تجارية.

وفي وقت سابق من اليوم، فرض جيش الاحتلال الإسرائيلي، حظر تجول في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس.

وذكرت تقارير إعالمية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت المحال التجارية عنوة، وأجبرت الفلسطينيين بالمنطقة على البقاء في منازلهم، وسط انتشار مكثف للجنود والآليات العسكرية.