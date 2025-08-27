وكالات

نفت السفارة الإيرانية في لندن، يوم الأربعاء، تقريرًا إعلاميًا بريطانيًا يفيد بأن طهران تدرس خفض تخصيب اليورانيوم لتجنب العقوبات الأوروبية، وفي بيان رسمي، وصفت السفارة هذه التقارير بأنها "متحيزة ولا أساس لها من الصحة" وتستند إلى مصادر غامضة وغير موثوقة.

وذكرت صحيفة التلغراف البريطانية يوم الأحد أن المسؤولين الإيرانيين يدرسون خفض مستويات التخصيب من 60% إلى 20% تحت إشراف علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي والمقرب من آية الله خامنئي، من أجل منع الضربات الجوية من قبل إسرائيل والولايات المتحدة وتجنب المزيد من العقوبات من الأمم المتحدة.

ورفضت السفارة الإيرانية التقرير رفضًا قاطعًا، مؤكدةً أن هذه الادعاءات "مرفوضة رفضًا قاطعًا"، في الوقت نفسه، حذّرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا طهران من أنها ستعمل على إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة بحلول نهاية أغسطس ما لم تعد إيران إلى المفاوضات وتُحقق نتائج ملموسة بشأن برنامجها النووي.