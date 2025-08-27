إعلان

إيران ترد رسميًا على تقارير بشأن خفضها تخصيب اليورانيوم تجنبًا للعقوبات الأوروبية

02:52 م الأربعاء 27 أغسطس 2025

إيران

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

نفت السفارة الإيرانية في لندن، يوم الأربعاء، تقريرًا إعلاميًا بريطانيًا يفيد بأن طهران تدرس خفض تخصيب اليورانيوم لتجنب العقوبات الأوروبية، وفي بيان رسمي، وصفت السفارة هذه التقارير بأنها "متحيزة ولا أساس لها من الصحة" وتستند إلى مصادر غامضة وغير موثوقة.

وذكرت صحيفة التلغراف البريطانية يوم الأحد أن المسؤولين الإيرانيين يدرسون خفض مستويات التخصيب من 60% إلى 20% تحت إشراف علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي والمقرب من آية الله خامنئي، من أجل منع الضربات الجوية من قبل إسرائيل والولايات المتحدة وتجنب المزيد من العقوبات من الأمم المتحدة.

ورفضت السفارة الإيرانية التقرير رفضًا قاطعًا، مؤكدةً أن هذه الادعاءات "مرفوضة رفضًا قاطعًا"، في الوقت نفسه، حذّرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا طهران من أنها ستعمل على إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة بحلول نهاية أغسطس ما لم تعد إيران إلى المفاوضات وتُحقق نتائج ملموسة بشأن برنامجها النووي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تخصيب اليورانيوم إيران العقوبات الأوروبية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بلِّغوا رسميًا.. النيابة تُشيد بتعاون المواطنين وتحذّر من نشر المقاطع المصوَّرة على السوشيال
الآن يمكنك نزول البحر.. 8 شواطئ في الإسكندرية ترفع الرايات الصفراء
الرئيس السيسي يودع الشيخ محمد بن زايد في ختام زيارته للعلمين
وفاة المنتج طارق صيام
شبورة ورياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى بداية سبتمبر