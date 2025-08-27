

وكالات

أعلن نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن الوضع بشأن التحقيق في تفجير خطوط أنابيب الغاز "السيل الشمالي" يتطور في اتجاه خاطئ وروسيا لا تعلم شيئا بشأنه.

قال بوليانسكي: "الوضع بشأن تخريب السيل الشمالي مهم جدا، إنه يتطور في اتجاه خاطئ وروسيا في ظلام كامل حول سير التحقيق".

يذكر أن انفجارات وقعت على خطوط الأنابيب "السيل الشمالي 1 و2" في 26 سبتمبر 2022، ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد أن تكون عملية تخريب متعمدة.

وبدأت النيابة العامة التحقيق بشأن فعل إرهابي دولي، وطلبت موسكو بشكل متكرر بيانات حول الانفجارات، لكنها لم تحصل عليها أبدا.

وفي الأسبوع الماضي، تم اعتقال رجل أوكراني يبلغ من العمر 49 عاما، يدعى سيرجي كوزنيتسوف، في إيطاليا بناء على طلب النيابة العامة الألمانية، والذي كان على الأرجح منسقا لأعمال التخريب على خطوط أنابيب الغاز في بحر البلطيق.

ووفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن كوزنيتسوف هو قائد متقاعد في القوات المسلحة الأوكرانية وكان يعمل في جهاز الأمن الأوكراني، ويتوقع أنه وجنودا آخرين تم توظيفهم في مايو 2022 لتنفيذ عملية التخريب، وفقا لروسيا اليوم.