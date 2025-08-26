ترامب عن الحرب الروسية الأوكرانية: لن ندخل في حرب عالمية ثالثة

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يريد أن يتم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، معتقدًا أنه سوف ينجح في ذلك.

وأضاف ترامب خلال اجتماعه مع الحكومة في البيت الأبيض، اليوم، "لدينا عقوبات اقتصادية بشأن الحرب في أوكرانيا، ولن ندخل في حرب عالمية ثالثة".

وأكد الرئيس الأمريكي، أن الولايات المتحدة لا تمول أوكرانيا في حربها مع روسيا، مشيرًا إلى أن المصانع العسكرية الأمريكية هي الأفضل في العالم.

ويقود الرئيس الأمريكي جهود الوساطة بين موسكو وكييف من أجل التوصل إلى تسوية تنهي الحرب في أوكرانيا؛ إذ استضاف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل أيام في قاعدة عسكرية بألاسكا من أجل دفع مفاوضات وقف النار قدما.