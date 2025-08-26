إعلان

ترامب: يجب تطبيق عقوبة الإعدام في قضايا القتل بواشنطن

09:32 م الثلاثاء 26 أغسطس 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن جميع محاكمات جرائم القتل في العاصمة واشنطن يجب أن تُعامل كقضايا عقوبة إعدام.

وأوضح ترامب، خلال اجتماع حكومته في البيت الأبيض: "أي شخص يقتل آخر في العاصمة، سيواجه عقوبة الإعدام. إذا ارتكب شخص جريمة قتل في واشنطن، فسنسعى إلى تطبيق هذه العقوبة عليه".

وأضاف: "لا أعلم إن كان بلدنا مستعدًا لذلك، لكن لا خيار أمامنا. في واشنطن العاصمة ستكون العقوبة هي الإعدام. أما الولايات، فلكل منها أن تتخذ قراراتها الخاصة".

يُذكر أن واشنطن لا تطبق عقوبة الإعدام حاليًا، حيث تم إلغاؤها بقرار من مجلس المدينة قبل عقود.

دونالد ترامب جرائم القتل عقوبة الإعدام
