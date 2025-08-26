وكالات

أعربت الرئاسة اللبنانية، عن أسفها بسبب التصريحات التي صدرت على منبرها من قبل أحد ضيوفها، في إشارة إلى المبعوث الأمريكي لسوريا توماس باراك.

وشددت الرئاسة اللبنانية، في بيان لها، الثلاثاء، على احترامها المطلق لكرامة الشخص الإنساني بشكل عام، ‏مؤكدة على "تقديرها الكامل لجميع الصحفيين والمندوبين الإعلاميين المعتمدين لديها بشكل خاص، موجهة إليهم كل التحية على جهودهم وتعبهم لأداء واجبهم المهني والوطني".

وكانت أثارت تصريحات توم باراك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، غضبا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي عقب توجيهه عبارة مسيئة للصحفيين والإعلاميين اللبنانيين قبل بداية المؤتمر: "اصمتوا لحظة.. في اللحظة التي يصبح فيها الوضع فوضويا وحيوانيا سنرحل".

ومن جانبها، أعربت نقابة الصحفيين اللبنانية، عن استهجانها الشديد للطريقة التي تعاطى بها المبعوث الأمريكي مع الإعلام اللبناني، مؤكدة أن هذا الكلام "غير مقبول على الإطلاق، بل مستنكر جداً، ويمثل إهانة مباشرة لكرامة الجسم الإعلامي اللبناني".

وحذرت النقابة من أن عدم صدور اعتذار رسمي عن باراك في أسرع وقت، قد يضطرها إلى اتخاذ خطوات تصعيدية، تبدأ بـ"دعوة الجسم الإعلامي إلى مقاطعة زيارات واجتماعات الموفد الأمريكي، كخطوة أولى على طريق التأكيد أن كرامة الصحافة والصحافيين في لبنان ليست رخيصة، ولا يحق لأي موفد مهما علت رتبته أن يتجاوزها أو ينال منها، مشددة على أن احترام الإعلام هو جزء لا يتجزأ من احترام السيادة اللبنانية، وأن أي إساءة تُوجَّه إلى الصحفيين هي إساءة إلى لبنان بكل مكوناته".