إعلان

لابيد يدعو نتنياهو لقبول الاتفاق مع حماس

06:24 م الثلاثاء 26 أغسطس 2025

بنيامين نتنياهو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

تل أبيب - (د ب أ)

حث زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد الحكومة الدينية اليمينية، الثلاثاء، على إبرام اتفاق مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لإنهاء الحرب وإطلاق سراح الأسرى المتبقين.

ونقل موقع "واي نت" الإخباري التابع لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، عن لابيد قوله إن ممثلا رفيع المستوى من إحدى الدول الوسيطة أخبره بأن إسرائيل لم ترد بعد على أحدث مقترح.

وبحسب لابيد يضم المقترح 98% مما نقله المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف. وتتضمن الخطة وقفا لإطلاق النار لمدة 60 يوما، على أن يتم خلالها في البداية الإفراج عن 10 من الأسرى الأحياء مقابل عدد من المعتقلين الفلسطينيين.

وقبلت إسرائيل المقترح الأصلي الذي قدمه ويتكوف في الربيع، لكن حماس رفضته آنذاك، مصرة على اتفاق لوقف الحرب. ومع ذلك جاء رد "إيجابي" من حركة حماس على المقترح الجديد منذ أكثر من أسبوع. وتشير إسرائيل الآن إلى أنها غير مهتمة باتفاق جزئي.

وذكر لابيد أنه يمكن إبرام الاتفاق بناء على أحدث مقترح من الوسطاء. وقال له الوسيط: "لا نفهم لماذا لم ترجع إلينا إسرائيل".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق: "إن أسرانا يموتون ببطء في الأنفاق، من الجوع والاختناق، والحكومة الإسرائيلية لديها (أمور أكثر أهمية) لتقوم بها".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

يائير لابيد حركة حماس ستيف ويتكوف بنيامين نتنياهو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

كيف تتجنب تحمل الرسوم الجمركية عند شراء هاتف جديد؟
بعد حديث الرئيس.. مجدي الجلاد: يجب على الدولة أن تدعم أصواتًا معارضةً داخل البرلمان
احتجاجات وقطع طرق.. 28 صورة ترصد انتفاضة وقف الحرب في إسرائيل
موعد فسخ جميع عقود الإيجار القديم وتفاصيل الزيادات "سكني - تجاري - إداري"
توقف مصانع مستلزمات طبية.. والشعبة: بسبب عدم سداد الشراء الموحد دفعة مديونياتها