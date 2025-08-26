إعلان

الرئيس عون: ما يحدث في سوريا لا يجب أن ينتقل إلى لبنان

06:17 م الثلاثاء 26 أغسطس 2025

الرئيس اللبناني جوزف عون

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال الرئيس اللبناني، جوزف عون، إن رجال الدين لهم دور أساسي في تعزيز الخطاب الوطني والتصدي لمن يحاولون العزف على الوتر الطائفي خدمة لمصالحهم الضيقة، مؤكدًا أن المشكلة الأساسية التي يعاني منها لبنان هي تفضيل المصلحة الشخصية.

وأشار عون، خلال استقباله وفد من مشايخ "جمعية المرشدية الوطنية للثقافة والعطاء"، اليوم الثلاثاء، إلى أن الدولة في كل بلدان العالم مسؤولة عن قرار السلم والحرب وهي تتكفل في حماية جميع مواطنيها.

وأضاف الرئيس اللبناني، أن لبنان قادر على حماية جميع مواطنيه، وليس على الطوائف حمايتهم "فجميعنا نتفيأ العلم اللبناني، ووحدتنا هي حمايتنا، وقد عانينا وشاهدنا ما حصل في السبعينات وما بعدها وكيف خسر لبنان وجميع اللبنانيين".

وأكد أن لبنان لا يقبل ما تشهده سوريا من أحداث واضطرابات، ولكن لا يجب أن ينتقل ما يحصل هناك إلى هنا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس اللبناني جوزف عون سوريا الرئيس عون
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

كيف تتجنب تحمل الرسوم الجمركية عند شراء هاتف جديد؟
بعد حديث الرئيس.. مجدي الجلاد: يجب على الدولة أن تدعم أصواتًا معارضةً داخل البرلمان
احتجاجات وقطع طرق.. 28 صورة ترصد انتفاضة وقف الحرب في إسرائيل
موعد فسخ جميع عقود الإيجار القديم وتفاصيل الزيادات "سكني - تجاري - إداري"
توقف مصانع مستلزمات طبية.. والشعبة: بسبب عدم سداد الشراء الموحد دفعة مديونياتها