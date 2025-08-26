الرئيس عون: ما يحدث في سوريا لا يجب أن ينتقل إلى لبنان

وكالات

قال الرئيس اللبناني، جوزف عون، إن رجال الدين لهم دور أساسي في تعزيز الخطاب الوطني والتصدي لمن يحاولون العزف على الوتر الطائفي خدمة لمصالحهم الضيقة، مؤكدًا أن المشكلة الأساسية التي يعاني منها لبنان هي تفضيل المصلحة الشخصية.

وأشار عون، خلال استقباله وفد من مشايخ "جمعية المرشدية الوطنية للثقافة والعطاء"، اليوم الثلاثاء، إلى أن الدولة في كل بلدان العالم مسؤولة عن قرار السلم والحرب وهي تتكفل في حماية جميع مواطنيها.

وأضاف الرئيس اللبناني، أن لبنان قادر على حماية جميع مواطنيه، وليس على الطوائف حمايتهم "فجميعنا نتفيأ العلم اللبناني، ووحدتنا هي حمايتنا، وقد عانينا وشاهدنا ما حصل في السبعينات وما بعدها وكيف خسر لبنان وجميع اللبنانيين".

وأكد أن لبنان لا يقبل ما تشهده سوريا من أحداث واضطرابات، ولكن لا يجب أن ينتقل ما يحصل هناك إلى هنا.