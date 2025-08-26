استشهاد 20 فلسطينيا في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة

غزة- ( د ب أ)

استشهد 20 مواطنًا فلسطينيا وأصيب آخرون، منذ فجر يوم الثلاثاء، في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة.

وأفادت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) بـ "استشهاد طفل وإصابة آخرين، جراء استهداف طائرات الأباتشي منزلًا في شارع الصفطاوي شمال غربي مدينة غزة".

وذكرت أن "سبعة مواطنين استشهدوا وآخرين أصيبوا، جراء استهداف طيران الاحتلال منزلًا في حي الصبرة جنوبي غزة، مع وجود خمسة مفقودين تحت الأنقاض".

وأضافت الوكالة أن "خمسة مواطنين ارتقوا، جراء قصف الاحتلال خيمة في مواصي بلدة القرارة شمالي مدينة خان يونس"، مشيرة إلى إلى "استشهاد مواطن وفقدان آخرين تحت الأنقاض بينهم أطفال، جراء استهداف الاحتلال منزلا في مخيم البريج".