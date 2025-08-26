إعلان

رئيس كوريا الجنوبية: سنتصدى لتهديدات بيونج يانج مع واشنطن وطوكيو

04:02 ص الثلاثاء 26 أغسطس 2025

رئيس كوريا الجنوبية لي جي ميونج

background

وكالات

أعلن رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونج، أن بلاده ستتعاون مع الولايات المتحدة واليابان للتصدي للتهديدات من جانب الجارة الشمالية.

قال لي جاي ميونج، إن الدول الثلاث سترد بشكل مشترك على التهديدات النووية والصاروخية من جانب كوريا الشمالية.

وأضاف أن سيئول وواشنطن ستسعيان للحوار مع كوريا الشمالية، لكنهما ستتصديان بحزم لأي استفزازات محتملة من جانب بيونج يانج.

واعترف لي جاي ميونج، أن العقوبات ضد كوريا الشمالية لا تساعد في خفض التوتر في شبه الجزيرة الكورية، مشيرا إلى ضرورة إبداء الحكمة في التعامل مع القضية.

وقال بهذا الصدد: "كنا نبذل جهودا لردع كوريا الشمالية وتطبيق العقوبات، لكن النتيجة كانت استمرار تطوير بيونج يانج لبرنامجيها النووي والصاروخي".

واعتبر أن بيونج يانج "في المرحلة النهائية" من تطوير الصواريخ البالستية العابرة للقارات، وقادرة على صناعة ما بين 10 و20 شحنة نووية في السنة، وفقا لروسيا اليوم.

