صنعاء - (د ب أ)

أفادت وزارة الصحة في حكومة الحوثيين (غير المعترف بها)، اليوم الإثنين، بارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على العاصمة صنعاء، إلى 102 قتيل وجريح.

وقالت الوزارة في بيان لها: "إن العدوان الصهيوني على محطة شركة النفط في شارع الستين، ومحطة كهرباء حزيز جنوبي العاصمة صنعاء، تسبب في استشهاد عشرة مواطنين وإصابة 92 آخرين"، مشيرًة إلى أن من بين الضحايا سبعة أطفال وثلاث نساء.

ويوم أمس الأحد، شن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات جوية عنيفة استهدفت المجمع الرئاسي ومحطة كهرباء حزيز، جنوبي صنعاء، فضلا عن استهداف محطة شركة النفط غربي العاصمة.

وأكد الجيش الإسرائيلي أمس الأحد، أن الطائرات المشاركة في القصف غادرت عقب تنفيذ أكثر من خمسين غارة على مواقع الحوثيين.

وتأتي الغارات الإسرائيلية امتدادا لهجمات سابقة نفذتها المقاتلات الإسرائيلية خلال الأشهر الماضية، مستهدفة مواقع عسكرية ومنشآت حيوية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، متسببة بوقوع خسائر مادية وبشرية كبيرة، وذلك ردا على هجمات الأخيرين على إسرائيل والسفن التجارية في البحر الأحمر.

وبشكل متكرر تعلن الجماعة المتحالفة مع إيران تنفيذ عمليات عسكرية ضد إسرائيل ومطارها الدولي، "مساندة ودعما للفلسطينيين في غزة"، على حد تعبيرها.