المستشار الألماني: لم نعد قادرين على تحمل تكاليف الرفاهية الاجتماعية

04:02 م الإثنين 25 أغسطس 2025

فريدريش ميرتس

وكالات

قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، إن ألمانيا أصبحت غير قادرة اقتصاديا على تحمل تكاليف الرفاهية الاجتماعية الموجودة اليوم، مؤكدًا أنه سيواصل سياسة الحد من الهجرة وتطوير إجراءات دعم البزنس.

وأفادت صحيفة The Daily Telegraph، بأن المستشار الألماني، أكد خلال خطاب ألقاه بمدينة أوسنابروك الألمانية، أن معالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، أثبتت أنها مهمة أكبر بكثير مما كان يتوقعه في البداية.

وأضاف المستشار الألماني، "نحن لا نمر بمرحلة ضعف اقتصادي فحسب، بل نمر أيضا بأزمة هيكلية في اقتصادنا".

تعاني ألمانيا، من ارتفاع تكاليف الطاقة واضطرابات، بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية، حيث أظهرت البيانات الرسمية الأخيرة، انكماش الاقتصاد الألماني في الربع الثاني من العام بنسبة فاقت التقديرات الأولية.

