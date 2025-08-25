منظمة حقوقية: إسرائيل تنفذ خطة لتدمير مدينة غزة من 3 محاور

وكالات

أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، أن إسرائيل شرعت فعليًا في تنفيذ خطة عسكرية ممنهجة تهدف إلى تدمير مدينة غزة بالكامل وفرض سيطرة عسكرية غير قانونية عليها، واصفًا ما يجري بأنه تصعيد يدخل مرحلة جديدة من جريمة "الإبادة الجماعية" المستمرة منذ ما يقرب من 23 شهرًا.

وأوضح المرصد في بيان رسمي، أن الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات واسعة لنسف وتدمير المربعات السكنية في الأجزاء الجنوبية والشرقية والشمالية للمدينة، ضمن هجوم متزامن يتقدم باتجاه قلب غزة من ثلاثة محاور رئيسية.

وأضاف أن هذا الهجوم يأتي عقب إعلان الجيش الإسرائيلي في 20 أغسطس بدء عملية "عربات جدعون 2"، والانتقال إلى ما وصفه بالمراحل التمهيدية والأولية منها.

وبحسب البيان، فإن أكثر من مليون فلسطيني يعيشون اليوم محاصرين في أقل من 30% من مساحة مدينة غزة، وسط تهديدات مباشرة بالتهجير القسري نحو الجنوب، في إطار ما وصفه المرصد بـ"مخطط محو غزة وإخضاعها لسياسة التدمير الممنهج والسيطرة العسكرية الكاملة".

وكانت وزارة الداخلية في غزة قد حذرت الأحد من محاولات إسرائيل دفع السكان إلى النزوح القسري، داعية المواطنين والنازحين إلى عدم الاستجابة "لأساليب الترهيب والابتزاز" والتشبث بمنازلهم وأماكن إقامتهم، مؤكدة أن ما يجري يندرج في إطار خطة إسرائيلية شاملة لتغيير الواقع الديموغرافي للقطاع.