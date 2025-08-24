إعلان

رئيس الأركان الإسرائيلي: هناك صفقة على الطاولة ويجب القبول بها

10:03 م الأحد 24 أغسطس 2025

إيال زامير

وكالات

قالت القناة 13 العبرية نقلا عن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، الأحد، إن جيش الاحتلال هيّأ الشروط لصفقة تبادل الأسرى، مشيرا إلى أن الأمر الآن بيد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وأكد زامير، أن هناك خطر كبير على حياة الأسرى إذا ما قام الجيش الإسرائيلي باحتلال مدينة غزة، مضيفا أن "بالإمكان احتلال مدينة غزة لكن حماس تستطيع قتل الأسرى".

وأوضح زامير، أن هناك صفقة على الطاولة وهي صفقة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف المعدلة ويجب القبول بها.

وذكرت القناة 13 العبرية، أن رئيس الأركان الإسرائيلي تحفظ بشكل واضح أمام قادة البحرية من استمرار العملية العسكرية في غزة.

إيال زامير رئيس الأركان الإسرائيلي جيش الاحتلال نتنياهو صفقة تبادل الأسرى الجيش الإسرائيلي حماس ستيف ويتكوف
