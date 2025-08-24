إعلان

تقارير: بوتين يزور الصين الأسبوع المقبل

04:15 م الأحد 24 أغسطس 2025

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

موسكو - (د ب أ)

ذكرت وسائل إعلام روسية أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيزور الصين الأسبوع المقبل لمدة 4 أيام، حيث من المقرر إجراء مفاوضات واسعة النطاق بين وفدي روسيا والصين.

وقالت صحيفة "فيستي" عبر قناتها على تطبيق "تليجرام"، نقلا عن الصحفي بافيل زاروبين، معد ومقدم برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين" "تحدث زاروبين، عن خطط الرئيس للأسبوع المقبل"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضافت الصحيفة "سيزور فلاديمير بوتين، الصين لمدة 4 أيام، ومن المقرر إجراء مفاوضات واسعة النطاق بين وفدي روسيا والصين".

وسيشارك الرئيس الروسي في قمة منظمة "شنغهاي للتعاون" في مدينة تيانجين الصينية.

فلاديمير بوتين الرئيس الروسي روسيا الصين
