المبعوث الأمريكي توم باراك يزور إسرائيل لبحث المفاوضات مع سوريا

03:42 م الأحد 24 أغسطس 2025

المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك

القاهرة- مصراوي

قال موقع أكسيوس الأمريكي، إن المبعوث الأمريكي توم باراك وصل إلى إسرائيل، الأحد، حيث أجرى محادثات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين، لمناقشة طلب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تل أبيب كبح ضرباتها في لبنان، إضافة إلى بحث المفاوضات مع سوريا، وذلك وفقًا لثلاثة مصادر إسرائيلية وأمريكية.

وبحسب الموقع، التقى باراك أيضًا وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، ووزير الخارجية جدعون ساعر، ووزير الدفاع إسرائيل كاتس.

وأوضح التقرير، أن إدارة ترامب تعمل في الوقت ذاته على الدفع نحو ترتيبات أمنية جديدة بين إسرائيل ولبنان، وكذلك بين إسرائيل وسوريا، باعتبارها خطوة أولى قد تمهد لتطبيع العلاقات مستقبلًا.

وأشار مسؤولون أمريكيون إلى أن استمرار الحرب في غزة يمنح إسرائيل مصلحة أكبر في تهدئة جبهتها الشمالية، عبر التوصل إلى اتفاقيات جديدة مع كل من سوريا ولبنان.

توم باراك إسرائيل سوريا بنيامين نتنياهو دونالد ترامب تل أبيب
