روسيا تدعم جهود مصر لوقف إطلاق النار وإنهاء مأساة غزة

وكالات

استقبل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، يوم 22 أغسطس، السفير المصري نزيه النجاري بمناسبة قرب انتهاء فترة عمله في موسكو.

وأشاد لافروف خلال اللقاء بالعلاقات الثنائية بين مصر وروسيا، مثمنًا جهود السفير النجاري على مدار السنوات الماضية في تعزيز التعاون بين البلدين على الصعيدين السياسي والاقتصادي والاستثماري، في ظل التحديات الإقليمية والدولية. من جانبه، أعرب السفير النجاري عن شكره للوزير لافروف وكافة المسؤولين الروس على دعمهم المستمر وتعاونهم مع السفارة المصرية.

كما أكد لافروف موقف روسيا من الأزمة في قطاع غزة، مشددًا على دعم موسكو لجهود القاهرة ووقوفها إلى جانب مصر من أجل وقف إطلاق النار وإنهاء مأساة القطاع، وحل القضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية، بما يكفل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود الرابع من يونيو 1967.

واستعرض الوزير الروسي أيضًا نتائج الاتصالات الجارية بين روسيا والولايات المتحدة الرامية إلى التوصل إلى تسوية للأزمة الأوكرانية.

وفي ختام اللقاء، أقام نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فرشينين حفلًا لتوديع السفير النجاري، بحضور عدد من المسؤولين الروس المعنيين بالتعاون مع مصر، وعدد من السفراء العرب وأعضاء السفارة المصرية.

وأشاد فرشينين بالجهود التي بذلتها السفارة لتعزيز علاقات التعاون بين القاهرة وموسكو، معربًا عن تطلعه إلى استمرار البناء على هذه الإنجازات بما يخدم مصالح البلدين المشتركة.