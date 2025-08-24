إعلان

نجاة رئيس أركان الحوثيين من محاولة اغتيال إسرائيلية

10:26 ص الأحد 24 أغسطس 2025

محمد عبد الكريم الغماري

وكالات

نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي محاولة لتصفية قيادات من جماعة الحوثي اليمنية، كان أبرزهم رئيس أركان الجماعة محمد عبد الكريم الغماري، إلا أنه نجا منها، وفقًا لموقع "أكسيوس".

وبحسب الموقع الأمريكي، فإن إسرائيل تعمل على إعداد "بنك أهداف" يتركز على مراكز الثقل التابعة للحوثيين، تمهيدًا لتنفيذ ضربات ضدهم.

وكانت الجماعة اليمنية الموالية لإيران قد أطلقت صاروخًا باتجاه إسرائيل ليل الجمعة، ما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار في القدس والمناطق الوسطى والسهول.

وأكدت القناة 12 العبرية، أمس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحقق في ما إذا كان الصاروخ الذي أطلقته جماعة أنصار الله (الحوثيون) يحمل ثلاثة رؤوس حربية، في حدث قد يكون الأول من نوعه إذا ثبتت صحته.

وأشارت القناة، إلى أن الحوثيين لم يستخدموا منذ أكثر من عام ونصف في عملياتهم ضد إسرائيل أي صاروخ مزود بثلاثة رؤوس حربية، فيما يواصل جيش الاحتلال فحص أجزاء الصاروخ التي سقطت داخل إسرائيل.

