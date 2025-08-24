هجوم أوكراني على مصفاة نفطية روسية واندلاع حريق هائل

وكالات

كشف حاكم منطقة لينينجراد الروسية، ألكسندر دروزدينكو، تفاصيل تعرض مصفاة نفطية في ميناء أوست-لوجا على بحر البلطيق لهجوم أوكراني.

وقال دروزدينكو، اليوم الأحد، إن النيران اندلعت في المصفاة الروسية عقب هجوم بطائرة مسيّرة أوكرانية، مؤكدًا أن القوات الروسية نجحت في إسقاط عشر طائرات مسيّرة فوق الميناء.

وأضاف أن "حطام طائرة مسيّرة تسبب في اندلاع حريق بمحطة نوفاتيك"، موضحًا أن فرق الإطفاء وخدمات الدفاع المدني تبذل جهودًا مكثفة لإخماد النيران.

وتدير شركة "نوفاتيك"، المنتِجة للنفط والغاز والتابعة للكرملين، منشأة بقيمة مليارات الدولارات لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في شبه جزيرة يامال بالقطب الشمالي.