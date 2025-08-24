

وكالات

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إن زعيم البلاد كيم جونج أون أشرف على إطلاق صواريخ دفاع جوي جديدة لاختبار قدرتها القتالية.

يأتي ذلك قبل القمة المرتقبة يوم الاثنين بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس كوريا الجنوبية لي جيه-ميونج.

كان الزعيم الكوري الشمالي قد ندد في وقت سابق من هذا الشهر بالتدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، معتبرا أنها تعكس النية "الأكثر عداء وتصادمية" تجاه بلاده وتعهد بتسريع وتيرة بناء القدرات النووية، وفقا للغد.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية، إن أنظمة الدفاع الجوي الجديدة أظهرت "استجابة سريعة" للأهداف الجوية، مثل الطائرات الهجومية المسيرة وصواريخ كروز.