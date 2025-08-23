وكالات

قالت القناة 12 العبرية، السبت، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يجري تحقيقا في ما إذا كان الصاروخ الذي أطلقته جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن الليلة الماضية على إسرائيلي، يحمل 3 رؤوس حربية، في حدث قد يكون الأول من نوعه إذا تأكدت صحته.

وذكرت القناة العبرية، أن الحوثيين لم يستخدموا حتى الآن في عملياتهم ضد إسرائيل منذ أكثر من عام ونصف، أي صاروخ يحمل 3 رؤوس حربية. ومع ذلك، لا يزال جيش الاحتلال الإسرائيلي يتفحص أجزاء الصاروخ التي سقطت في إسرائيل.

وكانت الجماعة اليمنية الموالية لإيران أطلقت صاروخا تجاه إسرائيل ليل الجمعة، ما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار في القدس والمنطقة الوسطى والسهول.