إعلان

"لأول مرة".. الجيش الإسرائيلي يحقق في إطلاق الحوثيين صاروخًا بـ3 رؤوس حربية

06:59 م السبت 23 أغسطس 2025

أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قالت القناة 12 العبرية، السبت، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يجري تحقيقا في ما إذا كان الصاروخ الذي أطلقته جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن الليلة الماضية على إسرائيلي، يحمل 3 رؤوس حربية، في حدث قد يكون الأول من نوعه إذا تأكدت صحته.

وذكرت القناة العبرية، أن الحوثيين لم يستخدموا حتى الآن في عملياتهم ضد إسرائيل منذ أكثر من عام ونصف، أي صاروخ يحمل 3 رؤوس حربية. ومع ذلك، لا يزال جيش الاحتلال الإسرائيلي يتفحص أجزاء الصاروخ التي سقطت في إسرائيل.

وكانت الجماعة اليمنية الموالية لإيران أطلقت صاروخا تجاه إسرائيل ليل الجمعة، ما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار في القدس والمنطقة الوسطى والسهول.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

صاروخ متعدد الرؤوس الصواريخ اليمنية صواريخ الحوثيين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان