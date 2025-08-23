إعلان

عائلات الأسرى: نتنياهو لم يقدم أي اقتراح لصفقة شاملة

06:24 م السبت 23 أغسطس 2025

مظاهرات في تل أبيب ضد نتنياهو

وكالات

أكدت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، السبت، أن الحرب حققت أهدافها العسكرية وتم تدمير حماس، لكن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ما زال يدعي عكس ذلك.

وشددت عائلات الأسرى، على ضرورة إنهاء الحرب وإعادة جميع الأسرى، مؤكدين أن بمقدور نتنياهو إبرام صفقة لإنهاء الحرب وإعادة كافة الأسرى في غزة لكنه يضع العراقيل أمام ذلك.

وأشارت عائلات الأسرى، إلى أن نتنياهو "يحكم علينا بحرب عبثية أبدية ويرسل جنودنا ليلقوا حتفهم في غزة"، مضيفة "علينا إجبار نتنياهو لأن يقبل بصفقة تنهي الحرب وتطلق سراح الأسرى".

وأوضحت عائلات الأسرى، أن حديث نتنياهو عن رغبته في التوصل إلى صفقة شاملة كذب فهو لم يقترح ذلك أبدا، مؤكدين أن عليهم وقف خطة احتلال غزة فورا والضغط من أجل إبرام صفقة.

عائلات الأسرى نتنياهو صفقة تبادل الأسرى صفقة غزة
