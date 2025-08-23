مصر تعرب عن قلقها من التقارير حول حالة المجاعة في غزة

كتبت- أسماء البتاكوشي:

أعربت جمهورية مصر العربية عن بالغ قلقها من التقارير المتزايدة حول حالة المجاعة في قطاع غزة، وآخرها تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي IPC، والذي أكد بصورة رسمية على وجود مجاعة بقطاع غزة عقب 22 شهراً من الحرب الإسرائيلية الشرسة على قطاع غزة والجرائم التي ارتكبت بحق المدنيين الأبرياء في القطاع.

وتؤكد جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم السبت، على وجوب اضطلاع المجتمع الدولي بوضع حد لما يتم ارتكابه من جرائم وانتهاكات سافرة، والتي من ضمن نتائجها الوضع الإنساني المأساوي في القطاع، وتطالب المجتمع الدولي بالتدخل بحزم ضد تمادي إسرائيل إلى حد وضع قيود على دخول المساعدات الإنسانية والمتوفرة بالفعل والكفيلة بإنهاء المجاعة في أسرع وقت.

كما تشدد مصر على مسئولية المجتمع الدولي عما آلت إليه الأمور نتيجة انتهاج سياسات مزدوجة المعايير لا تعكس عالمية حقوق الإنسان التي جرى التشدق بها وتسييسها على مدار العقود الماضية في الوقت الذي تم التقاعس عن الدفاع عن أبسط قيمها خلال الحرب الإسرائيلية العدوانية على قطاع غزة ضد شعب أعزل أصبح لا يملك قوت يومه دون تدخل فاعل من المجتمع الدولي لوقف هذه الحرب.

وتثمن مصر تصريحات السيد أنطونيو جوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة، والتي أكد فيها على أن المجاعة في قطاع غزة هي كارثة من صنع الإنسان وفشلا للبشرية، مشدداً على التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي بضرورة ضمان الإمدادات الطبية والغذائية للسكان باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.