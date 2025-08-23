إعلان

سوريا تنفي توقيع اتفاق أمني مع إسرائيل

09:51 ص السبت 23 أغسطس 2025

وزارة الخارجية والمغتربين السورية

دمشق- (د ب أ)

نفت وزارة الخارجية السورية صحة ما نشرته مصادر صحفية حول توقيع اتفاق أمني مرتقب بين سوريا وإسرائيل في الخامس والعشرين من سبتمبر المقبل.

وأكد مكتب التنسيق والاتصال في إدارة الإعلام بوزارة الخارجية، في رده على استفسار موقع تلفزيون سوريا، أن ما تم تداوله بشأن توقيع أي اتفاق أمني بين الجانبين "منفي".

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "إندبندنت عربية" عن "مصادر سورية رفيعة المستوى" أن سوريا وإسرائيل ستوقعان اتفاقاً أمنياً برعاية الولايات المتحدة في الـ25 من أيلول المقبل.

وزارة الخارجية السورية توقيع اتفاق أمني بين سوريا وإسرائيل سوريا إسرائييل
