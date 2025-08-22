بوتين يشيد بصفات ترامب القيادية

وكالات

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بصفات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القيادية، مشيرًا إلى ثقته في قدراته على استعادة العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال بوتين خلال تصريحات صحفية يوم الجمعة: "أثق في صفات ترامب التي ستساعد على استعادة العلاقات الأمريكية-الروسية، وأتمنى أن تكون هذه الخطوات الأولى"، مؤكدًا أن الاتصالات مع الولايات المتحدة مستمرة بعد قمة ألاسكا.

وأشار الرئيس الروسي إلى وجود "ضوء في نهاية النفق" فيما يخص العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة.

وفي وقت سابق، أمسك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بصورة مطبوعة له مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من لقائهما في ألاسكا، في المكتب البيضاوي، يوم الجمعة.

وقال ترامب، الجمعة، إنه سيمنح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "أسبوعين آخرين"، موسعًا بذلك مهلة اتخاذ أي إجراءات محتملة ضد موسكو بعد أن حث الزعيم الروسي على الاجتماع مع نظيره الأوكراني في محاولة لإنهاء الحرب.

وعند سؤاله من قبل مراسلة CNN عن إمكانية أن لا يفعل شيئًا إذا لم يلتق بوتين بالرئيس الأوكراني، أجاب ترامب: "سنرى. سأرى من المسؤول عن ذلك".

وأضاف: "إذا كانت هناك أسباب، فسأتفهمها؛ أنا أعرف بالضبط ما أفعل. سنرى ما إذا كان هناك اجتماع أم لا، سيكون من المثير للاهتمام أن نعرف، وإذا لم يحدث الاجتماع، فلماذا لم يُعقد؟ لأنني طلبت منهم عقد اجتماع".

وتابع ترامب: "لكنني سأعرف خلال أسبوعين ما الذي سأفعله"، معيدًا استخدام الإطار الزمني الذي كرره مرارًا لتحديد مدى استعداد بوتين لإنهاء الحرب في أوكرانيا.