إقالة مسؤول أمريكي قدم تقارير عن إيران أغضبت ترامب

(أ ب)

أفاد مصدران مطلعان ومسؤول في البيت الأبيض، بأن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث أقال جنرالا، كان التقييم الاستخباراتي الأولي الذي أجرته وكالته بشأن الأضرار التي لحقت بالمواقع النووية الإيرانية جراء الضربات الأمريكية قد أثار غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ولم يعد الليفتنانت جنرال جيفري كروز يشغل منصب رئيس وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية، وفقا لما ذكرته المصادر التي طلب الكشف عن هويتها بدعوى أنها غير مخولة بالحديث عن الأمر علنا.

وتأتي هذه الإقالة بعد عدة أشهر من تسريب تفاصيل التقييم الأولي لوسائل الإعلام. وقد كشف التقييم أن البرنامج النووي الإيراني تأخر بفعل الضربات الأمريكية لمدة بضعة أشهر فقط، وهو ما يتناقض مع تصريحات ترامب ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو.