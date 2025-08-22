ترامب: لولاي لكان الأسرى في غزة قد قُتلوا

وكالات

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن ليست كل عائلات الأسرى الإسرائيليين تعارض خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاحتلال مدينة غزة بالكامل.

وقال ترامب خلال حديثه للصحفيين في البيت الأبيض اليوم، إنه تعاون مع نتنياهو ومع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بخصوص الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، مضيفًا: "لولاي لكان الأسرى في غزة قد قُتلوا".

وأكد الرئيس الأمريكي أن الوضع في غزة يجب أن ينتهي، قائلاً: "نعمل كل ما بوسعنا لإطلاق سراح باقي الأسرى في غزة".

وعن احتلال غزة، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في وقت سابق أن غزة قد تتعرض للتدمير، ما لم توافق حركة حماس على شروط إسرائيل، قائلاً: "أبواب الجحيم سوف تُفتح قريبًا على رؤوس القتلة والمغتصبين من حماس في غزة، ما لم يوافقوا على شروط إسرائيل لإنهاء الحرب".

وأكد كاتس في تدوينة على موقع إكس أن مطالب إسرائيل للتوصل إلى وقف إطلاق النار تشمل: إطلاق سراح جميع الأسرى ونزع سلاح حماس بشكل كامل.