إعلان

ترامب: لولاي لكان الأسرى في غزة قد قُتلوا

10:37 م الجمعة 22 أغسطس 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن ليست كل عائلات الأسرى الإسرائيليين تعارض خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاحتلال مدينة غزة بالكامل.

وقال ترامب خلال حديثه للصحفيين في البيت الأبيض اليوم، إنه تعاون مع نتنياهو ومع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بخصوص الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، مضيفًا: "لولاي لكان الأسرى في غزة قد قُتلوا".

وأكد الرئيس الأمريكي أن الوضع في غزة يجب أن ينتهي، قائلاً: "نعمل كل ما بوسعنا لإطلاق سراح باقي الأسرى في غزة".

وعن احتلال غزة، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في وقت سابق أن غزة قد تتعرض للتدمير، ما لم توافق حركة حماس على شروط إسرائيل، قائلاً: "أبواب الجحيم سوف تُفتح قريبًا على رؤوس القتلة والمغتصبين من حماس في غزة، ما لم يوافقوا على شروط إسرائيل لإنهاء الحرب".

وأكد كاتس في تدوينة على موقع إكس أن مطالب إسرائيل للتوصل إلى وقف إطلاق النار تشمل: إطلاق سراح جميع الأسرى ونزع سلاح حماس بشكل كامل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب عائلات الأسرى الإسرائيليين خطة نتنياهو لاحتلال مدينة غزة الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

من الإيجار القديم إلى البكالوريا ومجلس الشيوخ.. وزير الشؤون النيابية يوضح موقف الحكومة من الملفات الشائكة
لضمان إدخال المساعدات.. مقرر أممي يطالب بإرسال قوات حفظ سلام إلى غزة