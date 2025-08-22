بعد رمي جوازاتهم في القمامة.. 47 سائحًا إسرائيليًا عالقون في البوسنة

47 سائحًا إسرائيليًا عالقون في البوسنة

القاهرة- مصراوي

عُلِق 47 سائحًا إسرائيليًا في البوسنة بعد أن أُلقيت جوازات سفرهم بالخطأ في سلة نفايات بمكتب استقبال أحد الفنادق، وفق ما أفاد به المسافرون لصحيفة يديعوت أحرنوت العبرية.

ووفقا للصحيفة العبرية، فكان من المقرر أن يعود السائحون إلى إسرائيل يوم السبت، لكنهم لم يتمكنوا من الصعود إلى الطائرة لغياب وثائق السفر، واضطروا للبقاء في الفندق حتى يتم إصدار جوازات بديلة.

وقال بعضهم لموقع يديعوت أحرونوت: "بعد مراجعة كاميرات المراقبة اكتشفنا أن الجوازات أُلقيت بالخطأ في القمامة، ومن هناك نُقلت مع النفايات إلى شاحنات القمامة ثم إلى مكب للنفايات. اضطررنا للبقاء في الفندق 48 ساعة إضافية وربما أكثر. نخشى أن نبقى عالقين هنا أكثر من أسبوع".

وبينما وصفت السلطات الحادثة بأنها "غير مقصودة"، عبّر بعض السياح عن شكوكهم، مشيرين إلى احتمال أن يكون الأمر متعمدًا.

وقال أحدهم حسبما قالت الصحيفة العبرية: "الأمر غريب جدًا، كيف يمكن لأحد أن يرمي جوازات سفر؟ الكل صامت. نحن نشتبه أن الجوازات رُميت لأنها تحمل الشعار الإسرائيلي. نطالب بإجابة واضحة، لأن هذا تصرف خطير يمس الناس. سألنا كيف حدث ذلك ولم نتلقَّ أي رد حتى الآن".

الفندق لم يعلّق على الواقعة حتى الآن.

وأكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية الحادثة، قائلة: "الموضوع معروف ويتم التعامل معه من قِبل قسم شؤون الإسرائيليين في الخارج وسفارة إسرائيل في صربيا".