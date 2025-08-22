احتواء حريق في منزل بقلب لندن يشتبه في أنه يستخدم لتصنيع القنب



لندن- (د ب أ)

قالت السلطات البريطانية إن أكثر من 70 رجل إطفاء تمكنوا من السيطرة على حريق شب في منزل بلندن يشتبه أنه كان يستخدم في تصنيع القنب.

وقالت إدارة الإطفاء في لندن إنه جرى استدعاء 12 عربة إطفاء ونحو 80 رجل إطفاء إلى المنزل في ولثمستو بشمال شرق لندن بعد فترة قصيرة من الثانية فجرا (0100 بتوقيت جرينتش) اليوم الجمعة، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

ودمر الحريق أغلب الطابق الأرضي ونصف الطابق الأول، وسطح المنزل، المؤلف من طابقي، في نيبورث أفينو.

ولايزال سبب اندلاع الحريق قيد التحقيق.

وقال ناطق باسم إدارة الإطفاء "يمكن أن تكون حرائق مصانع القنب خطيرة للغاية بسبب الطريقة غير الآمنة التي يستخدم بها المجرمون الأسلاك للحصول بشكل غير قانوني على الكهرباء لزراعة النبات".

وأوضح الناطق: "غالبا ما تكون في الأدوار العلوية مما يعني أنه عند اندلاع حريق، فإنه ينتشر ويدمر الأسطح ويلحق أضرارا بالمباني المجاورة".