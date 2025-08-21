تقارير: أوغندا وافقت على استقبال مهاجرين مُرحلين من أمريكا

وكالات

قالت وكالة "أسوشيتد برس" نقلا عن مسؤولين، الخميس، إن أوغندا توصلت إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لاستقبال مهاجرين مُرحلين من أمريكا بشرط عدم وجود سجلات جنائية وألا يكون بينهم قُصّر غير مصحوبين بعائلاتهم.

وذكرت وزارة الخارجية الأوغندية في بيان، أنها تعمل مع الولايات المتحدة على وضع آلية لتنفيذ الاتفاق. موضحة أنها تفضل أن يكون المُرحلين من أصول أفريقية.

ولم يتضح ما إذا كان الاتفاق تم توقيعه بالفعل، إذ يقول بيان الخارجية الأوغندية إنه تم "إبرامه".

وصرّح وزير العلاقات الدولية الأوغندي أوكيلو أوريم، بأن بلاده معروفة بسياساتها الخيرية تجاه اللاجئين، لكنه في الوقت نفسه أكد على أن هناك حدود لذلك.

وتساءل أوريم "لماذا تستقبل أوغندا أشخاصا رفضتهم بلدانهم؟، إننا نتحدث عن (الكارتلات) وهم أشخاص غير مرحب بهم في بلدانهم الأصلية، كيف يمكننا دمجهم في مجتمعاتنا المحلية؟"

وأوضح أوريم، أن الحكومة الأوغندية تجري مباحثات حول التعريفات الجمركية والتأشيرات والعقوبات ذات الصلة، مضيفا "عدم قبول المُرحلين من الولايات المتحدة، سيكون ذلك غير عادل للأوغنديين".

ونفى وزير الشؤون الخارجية الأوغندي أوكيلو أوريم، مساء الأربعاء، صحة التقارير أمريكية التي تفيد بموافقة بلاده على استقبال أشخاص مرحلين، وفق تصريحات لوكالة "رويترز" البريطانية.