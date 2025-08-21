في الذكرى الـ56 لحريق الأقصى.. حماس: سيبقى عنوان الصراع مع إسرائيل

وكالات

قالت حركة المقاومة الفلسطينية حماس في بيان، الخميس، في الذكرى 56 لإحراق المسجد الأقصى إن لا شرعية للاحتلال الإسرائيلي على الأقصى وهويته ستبقى إسلامية خالصة رغم جرائم الاحتلال ومخططاته.

وأكدت حماس، على أن القدس والأقصى سيبقيان عنوان الصراع وبوصلة وحدة الشعب الفلسطيني والأمة العربية حتى التحرير من دنس الاحتلال، مشيرة إلى أن تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن إسرائيل الكبرى تكشف أطماعه وخطره على أمن واستقرار المنطقة والعالم.

ودعت حماس، لتحرك عربي وإسلامي جاد لحماية القدس والأقصى ووقف العدوان الفاشي على العشب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، مطالبة الأمة وقادتها بتحمل مسؤولياتهم التاريخية ودعم صمود الفلسطينيين ومقاومتهم لحماية الأقصى من الأخطار.

كذلك، دعت حماس، الفلسطينيين جماهير للرباط والاعتكاف وشد الرحال للأقصى والتصدي لاقتحامات المتطرفين ومخططات التدنيس، مضيفة "نهيب بجماهير الأمة والأحرار بتصعيد الحراك الجماهيري غدا الجمعة نصرة للأقصى وغزة المحاصرة".

وفي يوم 21 أغسطس عام 1969، قام متطرف ذو أصول أسترالية بإضرام النيران في المصلى القبلي بالمسجد الأقصى، ليستعر الحريق إلى الجناح الشرقي للمصلى بالجهة الجنوبية للمسجد وتحترق محتوياته بما في ذلك منبر صلاح الدين الأيوبي، فضلا عن التهديد الذي واجهته قبة المسجد الأثرية