وكالات

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الخميس، إن الأمين العام أنطونيو جوتيريش يدين التصديق على بناء 3,400 وحدة سكنية استيطانية إسرائيلية بمنطقة إي 1 في الضفة الغربية.

وأكد دوجاريك، أن مستوطنات إسرائيل بالضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية انتهاك للقانون الدولي وتتناقض مع القرارات الأممية، مشيرا إلى أن المضي قدما في مشروع إي 1 الاستيطاني بالضفة تهديد وجودي لحل الدولتين.

وأوضح جوتيريش، أن الأمين العام للأمم المتحدة يجدد دعوته لإسرائيل إلى التوقف الفوري عن الأنشطة الاستيطانية.

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى أن من الضروري التوصل فورا إلى وقف إطلاق نار بغزة والإفراج غير المشروط عن جميع الأسرى، كما أن من الضروري تجنب الموت والدمار اللذين ستسببهما حتما أي عملية عسكرية ضد غزة.

وشدد جوتيريش، على ضرورة التراجع عن قرار إسرائيل توسيع بناء المستوطنات غير القانونية الذي سيقسم الضفة الغربية، موضحا أن بناء المستوطنات بجميع أشكاله انتهاك للقانون الدولي.