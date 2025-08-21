إعلام عبري: خطة السيطرة على غزة لن تمنع إجراء محادثات للتوصل إلى اتفاق

وكالات

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية نقلا عن مصادر إسرائيلية مطلعة، الخميس، إن الرد الإسرائيلي بشأن اتفاق غزة تتم صياغته حاليا في ظل تعتيم متعمد.

وأكد مصدر سياسي إسرائيلي، أن خطة السيطرة على غزة لن تمنع إجراء محادثات للتوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى أن إسرائيل ستجري مفاوضات للتوصل إلى اتفاق تحت النيران.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية نقلا عن مسؤول، الأربعاء، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو غير معني كثيرا بالصفقة الجزئية التي وافقت عليها حماس لكنه لم يغلق الباب.

وأكد المسؤول، أن نتنياهو يدرك أنه سيكون من الصعب العودة للقتال بعد 60 يوما من وقف إطلاق النار. فيما أشارت مصادر إلى أن مسؤولين بالمجلس الأمني المصغر يرون أن استسلام حماس قد يأتي مع بداية العملية العسكرية.

وأوضحت المصادر، أن هناك من يعتقد من قادة المستوى السياسي والعسكري في إسرائيل أن حماس لن تخضع أبدا، لافتين إلى أن القيادة السياسية لم ترحب بتسمية الجيش لعملية السيطرة على مدينة غزة بـ"عربات جدعون 2".

وكشفت الصحيفة العبرية، أن القيادة الإسرائيلية ترى أن اسم "عربات جدعون 2" إشارة من رئيس الأركان إيال زامير بأنها ليست العملية الكبيرة التي أقرتها.