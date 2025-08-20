إعلان

إسرائيل تبلغ قطر شرطها لوقف النار بغزة

11:26 م الأربعاء 20 أغسطس 2025

رون ديرمر

وكالات

قالت القناة 12 العبرية نقلا عن مصادر، الأربعاء، إن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر التقى اليوم مسؤولين قطريين كبارا في باريس.

اوأشارت المصادر، إلى أن لقاء ديرمر بالمسؤولين القطريين ناقش صفقة لإطلاق سراح الأسرى ووقف إطلاق النار بغزة.

وأوضح مصدران إسرائيليان، أن ديرمر أكد للقطريين أن شرط الصفقة هو إطلاق سراح جميع الأسرى.

وذكرت هيئة البث العبرية نقلا عن مصادر، أن إسرائيل تدرس عرض حركة حماس لكنها لا تنوي إرسال فريق تفاوض في الأيام المقبلة، موضحة أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجري مشاورات غدا في مقر القيادة الجنوبية مع رئيس الأركان ووزراء.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية نقلا عن مصادر مطلعة، إن الرد الإسرائيلي على مقترح صفقة الأسرى ووقف النار بغزة تجري صياغته تحت تعتيم كبير.

وأشار مصدر إسرائيلي، إلى أن الأيام الماضية شهدت محادثات مع الوسطاء من أجل بلورة الموقف الإسرائيلي من مقترح الصفقة.

وأكدت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية نقلا عن مصادر، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يطلع حتى الوزراء الكبار هذه المرة على ما يجري خلف الكواليس بشأن المفاوضات.

