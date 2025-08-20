البث العبرية: إسرائيل تدرس رد حماس ولا تنوي إرسال فريق التفاوض للدوحة

وكالات

قالت القناة 12 العبرية نقلا عن مصادر، الأربعاء، إن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر التقى اليوم مسؤولين قطريين كبارا في باريس.

وأشارت المصادر، إلى أن لقاء ديرمر بالمسؤولين القطريين ناقش صفقة لإطلاق سراح الأسرى ووقف إطلاق النار بغزة.

وأوضح مصدران إسرائيليان، أن ديرمر أكد للقطريين أن شرط الصفقة هو إطلاق سراح جميع الأسرى.

وذكرت هيئة البث العبرية نقلا عن مصادر، أن إسرائيل تدرس عرض حركة حماس لكنها لا تنوي إرسال فريق تفاوض في الأيام المقبلة، موضحة أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجري مشاورات غدا في مقر القيادة الجنوبية مع رئيس الأركان ووزراء.

وأكدت القناة 12 العبرية، الأربعاء، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحظى بدعم أمريكي لتوسيع نطاق الحرب في غزة.

وصرّح مقربون من نتنياهو، بأن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف نفسه، لم يعد يدعم الخطة التي اقترحها لإطلاق سراح الأسرى ووقف النار بغزة.

وذكرت القناة العبرية، أن نتنياهو أمر بتقليص الجدول الزمني للسيطرة على غزة، على الرغم من موافقة حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" على مقترح صفقة الأسرى الذي لم تناقشه إسرائيل بعد.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، يؤيد الخطوات العسكرية في غزة بدلا من الموافقة على صفقة جزئية، في حين تحذّر مصادر أمنية من إمكانية فقدان إمكانية الموافقة على صفقة في وقت لاحق.

في المقابل، عبّر مسؤولون أمنيون إسرائيليون عن مخاوفهم، إذ أن الفرصة سانحة لإطلاق سراح ما بين 8 إلى 10 أسرى أحياء في الوقت الحالي عبر صفقة، لكنهم يشددون على أن احتمال استسلام حماس أو تسليمها الأسرى بشكل طوعي صفر.

ويحذّر المسؤولون الأمنيون، من أن توسيع نطاق الحرب في الوقت الراهن مقامرة حقيقية وكبيرة قد تؤدي إلى مقتل الأسرى والجنود الإسرائيليين في غزة.